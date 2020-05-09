شكرا لقرائتكم خبر عن "البنوك" يتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع البنوك، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، وبلغ 23.3 مليون ورقة بقيمة 1.01 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 596.4 مليون ورقة، بقيمة 830.3 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع العقارات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 374.5 مليون ورقة بقيمة 749.7 مليون جنيه، تلاه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 123.3 مليون ورقة بقيمة 406.5 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 54.9 مليون ورقة بقيمة 311.9 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 66.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 277.4 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 138.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 215.7 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 32.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 133.1 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 16.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 88 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 28.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 82.4 مليون جنيه.

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وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول مليون ورقة منفذة بقيمة 2.9 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 14.1 ألف ورقة بقيمة 715.8 ألف جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.85% ليغلق عند مستوى 10176.73 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 5.79% ليغلق عند مستوى 1154.42 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 4.33% مغلقًا عند مستوى 1084.95 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 4.75% مغلقًا عند مستوى 11678.35 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 730.82 نقطة.