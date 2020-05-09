شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرو العاشر: لائحة جزاءات للمصانع المخالفة لإجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنه تم الاتفاق مع محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، على إعداد لائحة جزاءات للمصانع المخالفة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد سواء خلال نقل العاملين أو خلال أداء الأعمال بالمصانع والمواقع الإنتاجية، مضيفا أن إجراءات الوقاية تشمل إتباع كافة الإرشادات الصحية بدءً بالتعقيم الدورى لخطوط الإنتاج وأتوبيسات نقل العمال وارتداء الكمامات والجوانتات لكافة العاملين بالمصانع وتقليل الكثافات والتباعد الاجتماعي علاوة على إجراءات قياس دراجات الحرارة عند الدخول والخروج من المصانع لتبين ظهور أعراض الإصابة بالفيروس.

وأضاف "رضا"، لـ"الخليج 365"، أن لائحة الجزاءات تتضمن مستويات من العقاب للتصدى للمخالفين لتعليمات الوقاية تبدأ بالإنذار ثم فرض غرامة مالية كبيرة وتنتهى بغلق المنشأة المخالفة، وسيتم التفتيش الدورى على كافة المنشآت الصناعية للتأكد من التزامها بإجراءات الوقاية، منوها إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على عدم غلق المصنع نهائياً عند ظهور حالة أو حالتين والاكتفاء بالتعقيم والتطهير، وفى حالة زيادة الأعداد يتم الالتزام بإجراءات وزارة الصحة والغلق نهائياً لمدة 14 يوم بعد التعقيم.

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وأشار "رضا"، إلى أن جمعية مستثمرى العاشر من رمضان تحملت تكلفة 40 ألف جنيه لتوفير مواد مطهرة لسيارات جهاز المدينة لتعقيم المنطقة الصناعية بالكامل، من أجل حماية العمالة بالمصانع من الإصابة، وضمان استمرار العملية الإنتاجية بلا توقف في واحدة من أكبر المناطق الصناعية في مصر.

وحول إنتاجية المصانع، أكد أيمن رضا، أن كافة مصانع قطاعات الأغذية والدواء والمستلزمات الطبية، تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، فيما تتراوح الطاقة الإنتاجية لباقى المصانع بين 40-60%.