شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس "مشغول" بتعويض خسائر أوراسكوم خلال الإغلاق وشراء شركة طيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ رجل الأعمال نجيب ساويرس، متابعيه على تويتر يوم 28 إبريل الماضى، بالإعلان عن شعوره بالملل من كثرة مكوثه فى المنزل تنفيذاً لإجراءات الحجر المنزلى لمنع تفشى وباء كورونا، وبالفعل بدأ منذ نحو أسبوع متابعة أعماله اليومية من مكتبه بأبراج ساويرس بكورنيش النيل، ويزدحم جدول أعمال المليادرير المصرى خلال الفترة المقبلة بالعديد من الاجتماعات الهامة لشركاته سواء أوراسكوم للاستثمار القابضة أو بلتون المالية القابضة أو أورا للتطوير العقارى وغيرها، ويباشر أغلب اجتماعاته عبر فيديو كونفرانس.





أوراسكوم للاستثمارينشغل نجيب ساويرس بحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، يوم الاثنين الموافق 1 يونيو، والتى ستتم عبر تقنيات الاتصال الحديثة للنظر فى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة فى السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019، والتصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية، والنظر فى اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة، والتصديق على الميزانية العمومية وقائمة الدخل عن نفس الفترة، بالإضافة إلى إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة.

فيما تناقش الجمعية غير العادية تعديل المادة 4 من النظام الأساسى للشركة وذلك وفقاً للتعديلات القانونية الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

ويحاول "ساويرس" تطوير إدارة قطاعات الأعمال المختلفة فى شركة أوراسكوم والشركات التابعة لها كما يدرس فرص استثمار جديدة فى أنشطة مختلفة، لتعويض خسائرها والتى بلغت 425 مليون جنيه فى 2019، مقابل أرباح بلغت 865.59 مليون جنيه فى 2018، كما تراجعت إيراداتها من التشغيل إلى 1.16 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.32 مليار جنيه فى 2018.

وتملك شركة "ساويرس" استثمارات تعمل بشكل أساسى فى مصر وباكستان ولبنان وكوريا الشمالية وغيرها من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتشمل أنشطة الشركة ملكية وتشغيل شبكات المحمول بنظام الـ"جى إس إم"، ووسائل الإعلام والتكنولوجيا، وتوسعت العام الماضى فى قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والطاقة الجديدة والمتجددة والخدمات اللوجيستية والمجالات الترفيهية، ويطمح "ساويرس" أن يحولها لكيان مصرى مالى كبير تمتد أعماله إقليمياً ودولياً.

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بلتونبلتون هى إحدى الشركات التى يمتلك فيها نجيب ساويرس حصة حاكمة، ويشرف "ساويرس" على بيع شركة أرباخ جرايسون الأمريكية "التابعة"، كما يتابع ما اتخذته إدارتها من خطوات فى استراتيجيتها التى تستهدف التركيز بشكل أساسى على السوق المصرى والأسواق المجاورة فى قطاع بنوك الاستثمار، بالإضافة إلى التوسع فى منصة الخدمات المالية غير المصرية والتى بدأتها الشركة مطلع 2020.

وتستعد بلتون للدعوة لاجتماع جمعية عامة عادية لمناقشة نتائجها المالية حيث حققت صافي خسارة بلغ 91.5 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 82.41 مليون جنيه خسائر خلال 2018.





شركة طيرانكما يدرس "ساويرس" عروض شراء شركة طيران، ويرى أن هناك فرصا استثمارية بهذا القطاع وقطاعات الفنادق السياحية والإنترنت، ليعارض ما أعلنه الملياردير الأمريكى وارين بافيت، الذى أعلن أن بيركشاير هاثاواى باعت كل حصصها فى شركة الطيران فى الاجتماع السنوى للشركة.

أورا

وفى الوقت نفسه يتابع "ساويرس" آخر تطورات مشروعات شركته أورا للتطور العقاري، والتي تملك مشروعين عقاريين فى الشيخ زايد والتجمع الخامس، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعين خاصة بعدما خفض من مستهدفاته لبيع عقارات بالمشروعين إلى 1000 وحدة بدلاً من 1500 على خلفية أزمة فيروس كورونا.