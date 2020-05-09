شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاقتصاد الروسية تتوقع تضخما عند 3.2-3.4% فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الاقتصاد الروسية اليوم الجمعة إنه من المتوقع أن يكون التضخم الروسى في مايو عند ما بين 3.2% و3.4 % مقارنة مع نفس الفترة قبل عام. وأضافت في بيان أنه مقارنة مع أبريل، من المتوقع أن يكون التضخم عند ما بين 0.4 بالمئة و0.6 بالمئة.

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