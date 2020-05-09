شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضار: انخفاض أسعار الباذنجان والفلفل والفاصوليا والبسلة من 10-15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار غالبية الخضروات والفاكهة شهدت استقراراً على مدار الأسبوع الماضى بعد انتهاء موسم بداية شهر رمضان، وانشغال أغلب المستهلكين خلال الفترة الحالية من الشهر الكريم إلى شراء مستلزمات كحك العيد والملابس، بالإضافة إلى زيادة المعروض من الخضار مثل البطاطس والبصل.

وأضاف "النجيب"، لـ"الخليج 365": تراجعت أسعار بعض أنواع الخضار بنسب تراوحت بين 10-15%، أبرزها الباذنجان بين 1.5-2.5 جنيه، الفاصوليا بين 4-5 جنيه، الفلفل بين 2.5-3 جنيه، البسلة من 5-6 جنيهات كما تراجعت أسعار الطماطم بين 2.5-3 جنيه.

غير أن "النجيب"، توقع ارتفاع أسعار الطماطم بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، لانتهاء محصول الطماطم بمحافظات الشرقية والإسماعلية، وتأثر حجم الإنتاج من الإسكندرية الصحراوى سلباً بسبب فيروسات زراعية، رغم تحذيرنا أكثر من مرة بضرورة توافر الإرشاد الزراعى لحماية المحاصيل الزراعية.

Advertisements

وانتقد حاتم نجيب عدم مواجهة الدولة للأسواق العشوائية، والتي تسبب فى احتكار السلع وارتفاع الأسعار، رغم مطالبات اتحاد الغرف التجارية العديدة بضرورة التصدي لتلك الأسواق، والتي ترفع الأسعار بصورة كبيرة على المواطنين.

وكان حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، قد توقع تراجع أسعار عدد كبير من أنواع الخضراوات والفاكهة خلال الفترة المقبلة، وقبل أيام من شهر رمضان الكريم، بسبب قرب موسم حصاد تلك الأنواع، وهى الليمون والباذنجان والفلفل، بالإضافة إلى طرح أنواع جديدة من الجوافة والعنب والكانتلوب والبطيخ خلال الأيام القادمة.