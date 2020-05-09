شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج حمراء خلال الأسبوع المنتهى..وبورصة دبى تخسر 9.75 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، إذ هبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 5.1%، وانخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 6.8%، ليسجل ثاني أعلى خسائر أسبوعية في عام 2020، كما تراجعا مؤشرات بورصة الكويت وخسر رأس المال السوقي 651 مليون دينار، وواصل سهم البنك الأهلى المتحد الهبوط ببورصة البحرين.

بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بنسبة 5.1% خاسراً 104 نقطة ليغلق عند مستوى 1922.61 نقطة، وخسر رأس المال السوقى 9.75 مليار درهم ليغلق عند مستوى 281.15 مليار درهم.

وتراجع ببورصة دبي قطاع العقارات بنسبة انخفاض 9.9% بضغوط هبوط سهم إعمار للتطوير بنسبة 11.7%، إعمار مولز بنسبة 10.8%، إعمار العقارية بنسبة 9.8%، ثم قطاع البنوك بنسبة انخفاض 2.4% بضغوط هبوط سهم بنك دبي الإسلامى بنسبة 5.11%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة انخفاض 10.7%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 6.7%.





بورصة السعوديةوتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بنسبة 6.8% خاسراً 484.4 نقطة ليغلق عند مستوى 6628.53 نقطة، ليسجل ثاني أعلى خسائر أسبوعية في عام 2020، كما تراجع مؤشر السوق الموازي-نمو بنسبة 2.8% خاسراً 193.89 نقطة ليغلق عند مستوى 6723.74 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية، 1.19 مليار سهم بقيمة 22.8 مليار ريال، وتراجع 20 قطاعاً خلال الأسبوع الماضى على رأسها قطاع العقار بنسبة 11.4%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 8.1%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 7.4%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.9%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 2.9%.





Advertisements

بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وخسر رأس المال السوقى 651 مليون دينار ليغلق عند مستوى 27.7 مليار دينار، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.28% خاسراً 113.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4861.92 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.35% خاسراً 126.08 نقطة ليغلق عند مستوى 5230.17 نقطة.

كما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 2.09% خاسراً 88.51 نفطة ليغلق عند مستوى 4137.93 نقطة، ونزل مؤشر رئيسى 50 بنسبة 3.64% خاسراً 152.25 نقطة ليغلق عند مستوى 4035.02 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 618.3 مليون سهم بقيمة 132.05 مليون دينار عبر تنفيذ 31.68 ألف صفقة.

بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 2.37% خاسراً 31.01 نقطة ليغلق عند مستوى 1279.73 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين 28.67 مليون سهم، بقيمة 13.87 مليون دينار بحريني، وتراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.78% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 4.76%، بنك البحرين الوطني بنسبة 2.60%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.13% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 8.13%.

كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 0.59% بضغوط هبوط سهم وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 0.60%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.37% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.30%.