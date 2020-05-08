شكرا لقرائتكم خبر عن موديز تؤكد تصنيفها الائتماني لأكبر أربع شركات سعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتأكيد تصنسفها لأكبر أربع شركات سعودية تمتلك فيها الحكومة حصص مسيطرة، مع تعديل نظرتها المستقبلية للشركات الأربعة من مستقرة إلى سلبية.

وذكرت الوكالة في تقرير لها اليوم الجمعة أن الشركات الأربعة هي: "أرامكو السعودية، الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، الاتصالات السعودية، والكهرباء السعودية".

وعزت الوكالة هذا التأكيد للتصنيف الائتماني للشركات الأربعة أنها مرتبطة بالحكومة، وكانت قد أكدت تصنيفها لها في وقت سابق.

وفي يوم السبت الماضي، قامت الوكالة بتعديل نظرتها المسقبلية للسعودية من مستقرة إلى سلبية، مع تأكيد تصنيفها الائتماني عند "A1".

وأكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أول أمس، جميع تصنيفات وتقييمات البنوك السعودية عند في الفئة "A1" مع نظرة مستقبلية سلبية، كما غيّرت النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع على المدى البعيد من مستقرة إلى سلبية لعشرة من هذه البنوك.

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يشار إلى أن "أرامكو السعودية" أكبر شركة نفط في العالم ومملوكة للحكومة بنسبة 98.5% بعد طرح 1.5% من أسهمها للاكتتاب في نهاية العام الماضي.

في حين أن "سابك" هي أكبر شركة للبتروكيماويات في المنطقة، وهي مملوكة للحكومة بنسبة 70% (لصندوق الاستثمارات العامة)، في حين سيتم نقل هذه الحصة إلى أرامكو بعد توقيع اتفاقية الشراء من الصندوق، لكنها لم تدفع قيمتها بعد.

أما الاتصالات السعودية فهي أكبر شركة اتصالات في الدولة ، وتمتلك الحكومة 70% منها، حيث تعود هذه النسبة إلى صندوق الاستثمارات العامة كذلك.

والسعودية للكهرباء هي مزود الخدمة الوحيد في الدولة، ومملكة بنسبة 81% للحكومة.

يشار إلى أن وكالة "استاندرد آندر بورز" قالت في مذكرة بحثية صدرت مؤخراً، إن ميزانية الحكومة السعودية التوسعية ستكون كافية لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 2% خلال العامين 2020 و2021، على الرغم من أن نمو الائتمان سيبقى عند مستويات معتدلة.

وأقرّ مجلس الوزراء السعودي، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م، بإجمالي إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).