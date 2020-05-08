شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 08-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالتذبذب حول مستوى 1.0840، وأجرى محاولة لتخطي مستوى 1.0860 لكنه يستقر دونه، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون المستويات المذكورة، بينما تتواجد أهدافنا الرئيسية التالية عند 1.0700 ثم 1.0640.

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