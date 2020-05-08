شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة وتحقق مكاسب أسبوعية رغم صدور بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الجمعة مستفيدة من التفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصاد، وعززت مكاسبها على الرغم من صدور بيانات ضعيفة في سوق العمل.



وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت فقدان الاقتصاد نحو 20.5 مليون وظيفة في أبريل/نيسان بينما توقع محللون فقدان أكثر من 21 مليوناً، وارتفع معدل البطالة إلى 14.7% من 4.4%، فيما توقع محللون ارتفاعه إلى 16%.



ويرى مسؤولون في البيت الأبيض أن هذه البيانات السلبية مؤقتة حيث أنها شملت تسريحا مؤقتا للعمالة في أبريل/نيسان، وتوقع كبير مستشاري إدارة الرئيس "ترامب" تعافيا قويا في النصف الثاني من عام 2020.



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 5.1% وأغلق عند 24.74 دولار للبرميل محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 25.1%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 24.9 دولار وأقل سعر عند 23.2 دولار.

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وارتفع "برنت" بنسبة 5.1% مغلقا عند 30.97 دولار للبرميل وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 17.1%، وسجل أعلى سعر عند 31.1 دولار وأقل سعر عند 29.4 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1.9% (ما يعادل 455 نقطة) على 24331 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.5%، وسجل أعلى مستوى في الجلسة عند 24349 نقطة وأقل مستوى عند 24107 نقاط.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.6% (ما يعادل 141 نقطة) إلى 9121 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 6%، وبلغ اعلى مستوى عند 9125 نقطة وأقل مستوى عند 9018 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 1.7% (ما يعادل 48 نقطة) على 2930 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 2932 نقطة وأقل مستوى عند 2902 نقطة.