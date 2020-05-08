شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الصويا تحقق أعلى مستوى في 3 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات الجمعة للجلسة الثانية على التوالي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، وذلك بدعم من الطلب الصيني.



ويتوقع محللون تعزيز الصين لمشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي تم التوقيع عليه من جانب البلدين في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني الماضي.



يأتي التفاؤل في تداولات سوق السلع الزراعية بعد أسبوع من الشد والجذب بين واشنطن وبكين على خلفية التعامل مع ازمة فيروس "كورونا" وأصل نشوء المرض.

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وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد صرح بأن فيروس كورونا تسرب على الأرجح من معمل في مدينة "ووهان" الصينية ولا تريد بكين الاعتراف بذلك مهددا بفرض رسوم جمركية ضدها.



وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية يوم الجمعة بأن مشترين من القطاع الخاص اشتروا نحو 120 ألف طن من الصويا عن موسم 2019/2020.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.7% وأغلقت عند 8.50 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر في الجلسة عند 8.56 دولار، وهو المستوى الأعلى منذ الثالث والعشرين من أببريل/نيسان، بينما سجلت أقل سعر عند 8.43 دولار.