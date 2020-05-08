شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يغلق على ارتفاع بنحو 4% مع الاستعداد لإعادة إنتاج "737 ماكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "بوينج" خلال تعاملات الجمعة وكان من بين الأسهم التي قادت "داو جونز" لإغلاق الجلسة على ارتفاع، وذلك مع استعدادات الشركة لإعادة إنتاج طائرات "737 ماكس".



وكشفت "بوينج" - بحسب مصادر مطلعة - عن أنها تخطط لاستئناف إنتاج طائراتها طراز "737 ماكس" على الرغم من استمرار عدم تحليقها حول العالم منذ حادثي سقوط طائرتين منها في أقل من ستة أشهر ىخرها في مارس/آذار عام 2019.



وصرح المدير التنفيذي لـ"بوينج" "ديف كالهون" الجمعة بأن الشركة تخطط لاستئناف إنتاج "737 ماكس" بعد خمسة أشهر من تعليق تصنيعها.

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وأوضح "كالهون" في حوار مع "فوكس نيوز" بأن الشركة تستهدف إعادة تشغيل خطوط إنتاج الطائرة من الطراز المذكور في وقت لاحق هذا الشهر.



وأعرب المدير التنفيذي لـ"بوينج" عن ثقته في استئناف إنتاج "737 ماكس" بشكل جيد وكسب ثقة الأسواق في هذا الطراز مرة أخرى.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "بوينج" بنسبة 3.7% وأغلق عند 133.4 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 135.5 دولار وأقل سعر عند 131.5 دولار.