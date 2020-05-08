شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تعلن البدء في افتتاح متاجرها في أمريكا بشكل تدريجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "آبل" الأمريكية بأنها تنوي إعادة افتتاح متاجرها في الولايات المتحدة بشكل تدريجي بداية من الأسبوع المقبل.



وأكدت الشركة على أنها ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات الوقاية الصحية داخل متاجرها لتجنب إصابات بفيورس "كورونا" قدر الإمكان مع الحفاظ على إرشادات التباعد الاجتماعي.



ومنذ مارس/آذار الماضي، تم إغلاق كافة المتاجر التابعة لـ"آبل" خارج الصين بسبب أزمة فيروس كورونا، لكن في الأسابيع القليلة الماضية، أعادت الشركة افتتاح متاجرها في دول من بينها كوريا الجنوبية وألمانيا وأستراليا مع تشديد القيود.

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يأتي ذلك في الوقت الذي تعد فيه متاجر "آبل" من أهم العوامل الرئيسية بالنسبة لها لتعزيز الإيرادات ومبيعات منتجاتها، وبالتالي، فإن إعادة افتتاح تلك المتاجر بادرة قوية لأنشطة الشركة.



وسوف تبدأ "آبل" إعادة افتتاح متاجرها في أمريكا بولايات "ساوث كارولاينا" و"ألاباما" و"ألاسكا" ثم تنوي التوسع في المزيد من الولايات في أسابيع لاحقة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 2.4% وأغلق عند 310.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 310.3 دولار وأقل سعر عند 304.2 دولار.