شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق الجلسة على ارتفاع وتحقق مكاسب أسبوعية بنحو 6% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة مدعومة بالطلب عليها مع إعادة تقييم المستثمرين لبيانات تقرير الوظائف في الولايات المتحدة عن الشهر الماضي.



وكشفت بيانات عن فقدان الاقتصاد الأمريكي نحو 20.5 مليون وظيفة في أبريل/نيسان بينما توقع محللون فقدان أكثر من 21 مليوناً، وارتفع معدل البطالة إلى 14.7% من 4.4%، فيما توقع محللون ارتفاعه إلى 16%.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.9 نقطة بينما سجل أقل مستوى عند 99.4 نقطة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه المزيد من الولايات الأمريكية لإجراءات إعادة فتح الاقتصادات بشكل تدريجي.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.2% أو ما يعادل 18.8 سنت إلى 15.778 دولار للأوقية، وحقق المعدن مكاسب أسبوعية بحوالي 6%، وبلغ أعلى سعر في التعاملات عند 15.98 دولار وأقل سعر عند 15.505 دولار.