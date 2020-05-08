الاقتصاد

الين الياباني ينخفض رغم صدور بيانات أفضل من التوقعات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة على الرغم من صدور بيانات حكومية أعلى من توقعات الأسواق، وذلك رغم تقرير الوظائف السلبي في الولايات المتحدة.


وأظهرت بيانات حكومية في اليابان ارتفاع متوسط الدخل بنسبة 0.1% في الشهر الماضي في قراءة وافقت التوقعات، بينما انخفض إنفاق الأسر بنسبة 6% مقارنة بتوقعات أشارت إلى تراجع بنسبة 6.3%.

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وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت فقدان الاقتصاد الأكبر في العالم نحو 20.5 مليون وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون فقدان أكثر من 21 مليوناً، وارتفع معدل البطالة إلى 14.7% من 4.4%، فيما توقع محللون ارتفاعه إلى 16%.


وعلق مراقبون على هذه البيانات بالقول إنها مؤقتة نظرا لأن تسريح العمالة في أبريل/نيسان تم بشكل مؤقت في إطار جهود مواجهة فيروس .


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 106.7، وسجل أعلى سعر اليوم عند 106.7 وأقل سعر عند 106.2.

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