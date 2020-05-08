ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف #قطر عند "AA-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"

قالت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة إنها أكدت تصنيف قطر عند "AA-"، قائلة إنها تعتقد أن حكومة الدولة العربية والميزانيات العمومية الخارجية ستكونان قادرتين على توفير مصدات كافية للصمود في وجه الصدمات.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان "بالرغم من انكماش اقتصادي حاد وانخفاض أسعار النفط والغاز، لا نتوقع تدهورا جوهريا يتجاوز تنبؤاتنا في المراكز المالية للحكومة والأسهم الخارجية".
وأبقت الوكالة على النظرة المستقبلية لقطر عند "مستقرة".
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