شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة لعمل الخير: FBS تطلق عرضها الرمضاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

بهدف مد يد العون للمحتاجين، أطلقت FBS عرضها الخيري. الهدف الأساسي من هذا العرض هو الاستجابة للأزمة العالمية التي خلفها فيروس كورونا المستجد، إضافة لمساعدة الفقراء والمحتاجين. بالتوازي مع تداعيات الأزمة الصحية التي يشهدها العالم، كان لا بد من إدخال بعض التعديلات على العرض الرمضاني لهذا العام. من بين هذه التعديلات مثلا تلك التي طرأت على الزاوية التي ينظر منها الفرد إلى عمل الخير. هناك العديد من الطرق لمساعدة الأشخاص الأكثر حساسية والأقل حظا.

بدءا من 14 أبريل وحتى 22 مايو، تقيم FBS عرضها الخاص الذي يتيح الفرصة للمتداولين لتحقيق الأرباح وفي الوقت نفسه دعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك.

يعتبر هذا العرض فرصة ممتازة للتداول مع مضاعفة الإيداع، بالإضافة إلى المساهمة في استعادة العالم لعافيته.

آلية العرض

تقوم بإيداع +100$ فتحصل على بونص 300%. يمكنك بعدها الحصول على البونص عن كل إيداع تقوم به لاحقا.

سوف يتم تحويل كامل السبريد وعمولة الشراكة عن كل صفقة يتم إغلاقها إلى المؤسسات الخيرية.

للمشاركة في عرض رمضان، يجب على المتداول القيام بما يلي:

• فتح حساب «تداول وتكافل» ضمن تطبيق FBS الصفحة الشخصية للجوال

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• إيداع مبلغ إجمالي يقدر بـ +100$

• الضغط على زر "احصل على البونص" لتلقي بونص 300%

• التداول وإغلاق الصفقات

يتيح عرض رمضان للمتداولين الفرصة لتداول مبالغ أكبر من خلال البونص، لكن الأمر الأكثر أهمية يكمن في مساعدة المحتاجين في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي يشهدها العالم حاليا.

سوف يتم تحويل كامل المبلغ الذي يتم جمعه خلال عرض رمضان إلى تسع مؤسسات خيرية في مصر وإندونيسيا وماليزيا وكولومبيا وجنوب إفريقيا.

تحرص FBS على الاضطلاع بمسؤولياتها الاجتماعية ولا تبخل بأي جهد أو إمكانات في سبيل مد يد العون للمؤسسات الخيرية والبرامج التنموية والاجتماعية.

FBS هي وسيط دولي بتوجهات عالمية يقدم خدماته للعملاء في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تركز الشركة على توفير فرص مالية لتداول العملات، المعادن الثمينة، العقود مقابل الفروقات «CFDs» والأسهم لعملائها على تعدد أهدافهم وخلفياتهم. تتيح الشركة عتبة دخول في متناول الجميع، تطبيقات نوعيّة، وشبكة تداول اجتماعي واسعة. طوال تاريخها الذي يمتد إلى أكثر من 11 عاما، نالت الشركة أكثر من 50 جائزة عالمية بما فيها أفضل وسيط فوركس دولي، أفضل علامة فوركس تجارية، ووسيط الفوركس الأكثر تطورا في أوروبا.