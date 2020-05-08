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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يُنهي آخر تعاملات الأسبوع على انخفاض رغم صدور بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة منهياً آخر تعاملات الأسبوع على انخفاض، لكنه تمكن من تحقيق مكاسب منذ الجمعة الماضية.
وتعرض الذهب لضغوط من إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم في ظل التفاؤل بشأن إجراءات إعادة فتح الاقتصادات العالمية بعد التضرر بشدة من جائحة كورونا.
وكانت بيانات قد أظهرت إعلان وزارة العمل الأمريكية فقدان الاقتصاد الأكبر في العالم نحو 20.5 مليون وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون فقدان أكثر من 21 مليوناً، وارتفع معدل البطالة إلى 14..7% من 4.4%، فيما توقع محللون ارتفاعه إلى 16%.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.9 نقطة بينما سجل أقل مستوى عند 99.4 نقطة.
وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.7% إلى 1713.9 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 0.8%، وبلغ اعلى مستوى اليوم عند 1735.5 دولار وأقل سعر عند 1710.7 دولار.
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