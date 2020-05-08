شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض بعد بيانات تقرير الوظائف السلبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات تقرير الوظائف الشهري والتي أظهرت تضرر سوق العمل بشكل حاد من أزمة فيروس "كورونا".



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم فقدان الاقتصاد الأكبر في العالم نحو 20.5 مليون وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون فقدان أكثر من 21 مليوناً، وارتفع معدل البطالة إلى 14..7% من 4.4%، فيما توقع محللون ارتفاعه إلى 16%.

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وعلق المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو" على هذه البيانات قائلا إن فقدان العديد من الوظائف كان بمثابة تسريح مؤقت للعمالة في أبريل/نيسان.



وأضاف "كودلو" بأنه يتوقع تعافي الاقتصاد الأكبر في النصف الثاني من العام الجاري بشكمل مذهل وربما غير مسبوق.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.9 نقطة بينما سجل أقل مستوى عند 99.4 نقطة.