شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ جائحة كورونا.. الأجانب يسجلون صافى شراء بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تعاملات المصريين نسبة 74.7%، من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.9%، والعرب على 4.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 85.6 مليون جنيه، وهي المرة الأولى التى يسجل فيها الأجانب صافي شراء منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 7.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومنذ بداية العام، سجلت تعاملات المصريين نسبة 66.6% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.7%، والعرب على 7.7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى بيع بقيمة 6.5 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 1.3 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.85% ليغلق عند مستوى 10176.73 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 5.79% ليغلق عند مستوى 1154.42 نقطة.

Advertisements

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 4.33% مغلقًا عند مستوى 1084.95 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 4.75% مغلقًا عند مستوى 11678.35 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 730.82 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 21.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 548.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.7% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 302.8 مليار جنيه إلى 289.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 171.8 مليار جنيه إلى 164.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.3%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 474.6 مليار جنيه إلى 454.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.3%، فيما صعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.6%.