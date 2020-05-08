شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارات العامة السعودى يبحث شراء حصة أقلية جيو التابعة لريلاينس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت بلومبرج اليوم الجمعة أن صندوق الثروة السيادى السعودى يبحث شراء حصة أقلية فى وحدة جيو بلاتفورمز الرقمية التابعة لريلاينس إنداسترير، وسيضخ الاستثمار المحتمل من صندوق الاستثمارات العامة السعودn، الذى يدير أصولا بأكثر من 300 مليار دولار، أموالا تضاف إلى ثمانية مليارات دولار جمعتها جيو بالفعل فى ثلاث صفقات فى الأسابيع الأخيرة.

وفى وقت سابق من اليوم، قال شركة الاستثمار المباشر فيستا إكويتى بارتنرز إنها ستشترى 2.3 بالمئة فى جيو مقابل 113.67 مليار روبية (1.5 مليار دولار).

أبرمت ريلاينس صفقة بقيمة 5.7 مليار دولار مع فيسبوك لحصة 9.99 بالمئة فى جيو بلاتفورمز فى 22 أبريل نيسان، وبعد ذلك بأيام، حصلت على استثمار بقيمة 750 مليون دولار من شركة الاستثمار المباشر سيلفر ليك.

ولم ترد جيو أو صندوق الاستثمارات العامة السعودى حتى على طلبين من رويترز للتعقيب.