أسهم أوروبا تغلق مرتفعة بدعم محادثات أمريكية صينية وتفاؤل بشأن الأرباح

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الجمعة، مسجلة مكاسب أسبوعية، إذ قدمت مؤشرات على تحسن في العلاقات الأمريكية الصينية جرعة جديدة من التفاؤل للمستثمرين الذين يعولون على تخفيف إجراءات العزل العام ليقود تعافيا في النمو العالمي، وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على زيادة 0.9 بالمئة، وذلك في الوقت الذي يهدئ فيه الحوار بين مسؤولين أمريكيين وصينيين بشأن اتفاق التجارة المرحلة-1 المستثمرين فيما يتعلق بتجدد النزاع التجاري.

وقادت أسهم شركات السيارات، الشديدة الاعتماد على الصين كسوق ومركز للإنتاج، المكاسب اليوم، إذ ارتفعت بنحو ثلاثة بالمئة.

قدمت الأرباح القوية أيضا دعما، إذ زاد سهم آي.إن.جي، أكبر بنوك هولندا، 3.6 بالمئة بعد أن حقق أرباحا قبل الضرائب في الربع الأول تفوق توقعات السوق.

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وارتفع سهم سيمنس 4.8 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة الصناعية الألمانية عن خطط لخفض التكاليف للتأقلم مع تأثير الجائحة بعد انخفاض بنسبة 18 بالمئة في الأرباح الصناعية خلال الربع الثاني.

وصعدت البورصتان في فرانكفورت وباريس 1.4 بالمئة و1.1 بالمئة على الترتيب. وأسواق لندن مغلقة في عطلة رسمية.

أضاف ستوكس 600 حوالي 1.1 بالمئة هذا الأسبوع، إذ ساعدت سلسلة نتائج أعمال أفضل من المتوقع في صرف أنظار المستثمرين عن استمرار سيل القراءات الاقتصادية الضعيفة بسبب فيروس كورونا.