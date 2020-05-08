شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يخافظ على مكاسبه مع صعود "برنت" أعلى 30 دولار مجدداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة وأبقت على مكاسبها عقب بيانات "بيكر هيوز" ليرتفع "برنت" أعلى مستوى ثلاثين دولارا مرة أخرى في آخر جلسات الأسبوع.



وتلقى الخام دعما من إجراءات تتخذها العديد من الدول على مستوى العالم لإعادة فتح الاقتصادات مما سيعزز الطلب العالمي على النفط والسلع الأخرى مجددا.



كما يسود الأسواق المزيد من التفاؤل بشأن اتفاق "أوبك+" الذي دخل حيز التنفيذ بداية من الأول من مايو/أيار، ويتم بموجبه خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا لمدة شهرين.

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وأعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية انخفاض عدد حفارات الخام في أمريكا بنحو 33 حفارا إلى 292 حفاراً هذا الأسبوع.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 23.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 24.9 دولار وأقل سعر عند 23.2 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 2.7% إلى 30.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 30.6 دولار وأقل سعر عند 29.4 دولار.