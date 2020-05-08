شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عدد حفارات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية انخفاض عدد حفارات الخام في أمريكا بنحو 33 حفارا إلى 292 حفاراً هذا الأسبوع.

وتراجع عدد حفارات الغاز الطبيعي بمقدار حفار واحد إلى 80 لكن إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي هبط بحوالي 34 إلى 374 حفاراً.

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