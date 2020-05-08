شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع بعد صدور بيانات توظيف قوية أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب صدور بيانات حكومية إيجابية أفضل من التوقعات وأثارت التفاؤل بشأن سوق العمل الكندي رغم أزمة فيروس "كورونا".



وأعلنت وزارة العمل الكندية فقدان الاقتصاد 1.994 مليون وظيفة خلال شهر أبريل/نيسان بينما أشارت توقعات المحللين إلى فقدان ما يقرب من أربعة ملايين وظيفة في نفس الفترة.

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وعلاوة على ذلك، ارتفع معدل البطالة في كندا من 7.8% في مارس/آذار إلى 13.8% في أبريل/نيسان لكن هذه القراءة أدنى من توقعات أشارت إلى ارتفاع البطالة نحو مستوى 18%.



وارتفعت أيضا وتيرة بناء المنازل الجديدة في كندا خلال الشهر الماضي بنحو 171 ألف وحدة أعلى من توقعات عند107 آلاف وحدة، فيما انخفض معدل تصاريح البناء بنسبة 13.2% بينما توقع محللون انخفاض المؤشر بنسبة 20.1%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7187ن وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7193 وأقل سعر عند 0.7144.