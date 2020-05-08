شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم أول وحدات سكنية في مشروع سكن مصر عقب عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أحمد حسن، معاون رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه من المقرر بدء تسليم أولى وحدات مشروع سكن مصر عقب عيد الفطر المبارك.

وأضاف المهندس أحمد حسن، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن متوسط نسبة التنفيذ تخطت الـ93٪ ، لافتا إلى بدء تنفيذ أعمال رصف الطرق في منطقة الداون تاون التى تتضمن أكثر من 2000 وحدة سكنية.

وأوضح أن المواقع بدأت تشهد عودة كافة المشروعات سواء سكنية أو مشروعات بنية تحتية، ومن المتوقع أن تعود المواقع بكامل طاقتها عقب عيد الفطر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بحماية العمال من الإصابة بفيروس كورونا .

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وكان المهندس محسن يسرى، معاون رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أكد أن مدينة حدائق أكتوبر تعد المدينة الوحيدة التى تتضمن مختلف المستويات من الإسكان سواء الخاص أو الحكومى، لافتا إلى أن المدينة تضم عدة مستويات منها كمبوندات استثمارية وتضم 25 كومباوند سكنيا متكاملا توفر 30 ألف وحدة سكنية ضمن الاستثمار الحر.

وأضاف أن المدينة تتميز بالتصميمات العصرية، وتتوافر بها أماكن مميزة للاستمتاع والخروج ممثلة في المساحات الخضراء ورؤية مشاهد طبيعية جميلة، وألعاب متنوعة لأطفال السكان، كما توجد خدمات الأمن والصيانة والمواصلات الخاصة والمولات التجارية، وتعتبر ضمن الإسكان فوق المتوسط مثل كمبوندات (جولف ريزيدنس – بيتا ايجيبت – أستوريا - كنز كمبوند - رحاب أكتوبر سيتي – وحدات من الحي الإيطالي - المدينة المنورة.. وغيرها) وتبدأ أسعار المتر فيها من 3500 و 4200 وفقًا لجودة الكمبوند طبقا لأسعار نهاية عام 2015، كما أن بعضها يأتي ضمن الإسكان الفاخر‪.‬