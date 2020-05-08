شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات رغم فقدان الاقتصاد لملايين الوظائف في أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الجمعة على الرغم من البيانات السلبية التي سجلها تقرير الوظائف الشهري والذي أظهر فقدان الاقتصاد الأكبر في العالم لملايين الوظائف في الشهر الماضي.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية فقدان الاقتصاد 20.5 مليون وظيفة خلال أبريل/نيسان، بينما توقع محللون فقدان 21.4 مليون وظيفة، وقفز معدل البطالة إلى 14.7% من 4.4%.

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وربما تلقت "وول ستريت" دعما من إجراءات إعادة فتح الاقتصاد وتشغيل القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية المختلفة.



ومع ذلك، فإن الاحتياطي الاتحادي لا يزال يتوقع تسجيل انكماش فصلي هو الأسوأ في تاريخ البلاد خلال الربع السنوي الثاني بسبب أزمة "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% (ما يعادل 330 نقطة) إلى 24206 نقاط، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 82 نقطة) إلى 9062 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.2% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 2915 نقطة.