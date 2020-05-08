شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع مدعومة بانتعاش الواردات الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الجمعة مدعومة بانتعاش الواردات الصينية وإشارات تعافي ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم بناء على البيانات الحكومية الصادرة.



وكانت الصين قد أعلنت أمس ارتفاع صادراتها بنسبة 3.5% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بنسبة 15.7%، فيما تراجعت الواردات، لكن بكين حققت فائضا غير متوقع في الميزان التجاري.



وعلى ما يبدو، فإن الاقتصاد الصيني يتعافى بشكل غير متوقع ومتسارع نوعاً ما من جائحة "كورونا"، كما القطاعين الصناعي والبناء يتحسنان من ازمة كورونا بوتيرة أسعر من التوقعات.

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وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الجمارك الصينية بأن واردات البلاد من النحاس المكرر في أبريل/نيسان ارتفعت بنسبة 14% إلى 442 ألف طن مقارنة بنفس الشهر عام 2019.



ويعد أبريل/نيسان أول شهر هذا العام تسجل فيه الصين ارتفاعا في وارداتها من النحاس بدعم من انخفاض المخزونات لديها وإجراءات إعادة فتح الاقتصاد.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعتت العقود الآجلة للنحاس تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 2.40 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 2.43 دولار وأقل سعر عند 2.37 دولار.