شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر برميل النفط العماني ليسجل 30.73دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يونيو القادم اليوم 30.73 دولار وأفادت بورصة دبى للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم بلغ 30سنتا مقارنة بسعر امس الذى بلغ 30 .43 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُمانى تسليم شهر مايو المقبل بلغ 34.85 دولارًا للبرميل منخفضًا بمقدار 19.77 دولارًا مقارنة بسعر تسليم شهر ابريل الجارى وذلك وفقا لوكالة الانباء العمانية.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة إذ تمضى دول من بينها أستراليا قدما فى خطط لتخفيف إجراءات العزل العام الاقتصادية والاجتماعية التى فُرضت لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا، مما أوقد شرارة آمال السوق بتعزز الطلب على الخام ومنتجاته.

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وارتفع خام برنت 87 سنتا أو ما يعادل 3% إلى 30.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط 1% تقريبا أمس الخميس،

وربح الخام الأمريكى 1.12 دولار أو ما يعادل 4.8 بالمئة إلى 24.67 دولار للبرميل، بعد أن نزل نحو 2% فى الجلسة السابقة.

ويتجه الخامان القياسيان صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثانى بعد مستويات متدنية بلغاها فى أبريل، حين انهار النفط الأمريكى دون الصفر، مع ارتفاع برنت نحو 15% فى الأسبوع وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى ما يزيد عن 24 بالمئة.

وأعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن اتفاق أوبك+ ساعد بالفعل على استقرار أسعار النفط.

وبدأ تحالف أوبك + الذي يضم أعضاء منظمة أوبك ومنتجي النفط الآخرين، في تنفيذ خفض في إنتاج الخام يصل إلى 9.7 مليون برميل يوميا منذ الأول من مايو الجاري، حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه سلفا، وهو ما ساعد مع بعض العلامات المبكرة لاستعادة الطلب على الخام في تخفيف المخاوف بشأن نفاد مساحة تخزين النفط الخام والوقود في العالم.