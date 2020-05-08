شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيروس كورونا الاقتصاد الكندي يفقد وظائف بأسوأ وتيرة على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الكندي الساعة 12:30 بتوقيت مؤشر التغيير فى التوظيف موضحا فقد 1,993 مليون وظيفة فى نيسان/أبريل ،بأسوأ وتيرة على الإطلاق بسبب تداعيات فيروس كورونا ،أفضل من توقعات الخبراء فقد 4 مليون وظيفة ، وسجلت القراءة السابقة فقد 1.01 مليون وظيفة ،هذا البيان سلبي للاقتصاد الكندي.

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