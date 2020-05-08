شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب جائحة فيروس كورونا الاقتصاد الأمريكي يفقد وظائف بأسوأ وتيرة فى التاريخ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش عدد الوظائف الجديدة بالقطاع الغير الزراعي خلال شهر نيسان/أبريل ،ليفقد الاقتصاد الأكبر بالعالم عدد وظائف بمقدار 20.5 مليون ،بأسوأ وتيرة لفقد الوظائف الجديدة منذ بداية تجميع تلك البيانات عام 1939 ، وذلك ضمن الإضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا فى الولايات المتحدة ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى فقد 22 مليون ، وعدلت القراءة السابقة إلى فقد 870 ألف من فقد 701 ألف ،هذا البيان سلبي للاقتصاد الأمريكي.

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