شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قياسي لدخل الفرد فى الولايات المتحدة فى أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش متوسط دخل الفرد بالساعة خلال شهر نيسان/أبريل مرتفعا بنسبة 4.7% ، فى مستوي قياسي جديد ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.5% ، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.5% ،بعد التعديل من ارتفاع بنسبة 0.4%.

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