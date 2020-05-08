شكرا لقرائتكم خبر عن النفط بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي بفضل آمال تعافي الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا على مدار يومين ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل آمال تعافي الطلب العالمي ، مع بدء دول فى أسيا وأوروبا بجانب الولايات المتحدة تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا ،ويدعم المكاسب أيضا اتجاه شركات النفط فى أمريكا الشمالية لخفض الإنتاج بوتيرة أسرع من التوقعات ،مع انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، بعد ارتفاع المخزونات التجارية بأقل من التوقعات ،وتراجع إنتاج النفط للأسبوع الخامس على التوالي.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 5.5% إلى مستوي 26.26$ ،من مستوى الافتتاح عند 24.87$، وسجل أدنى مستوي عند 24.78$ ،وصعد خام برنت بنسبة 3.5% إلى مستوي 30.65$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 29.57$ ، وسجل أدنى مستوي عند 29.44$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 2.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 27.95$ للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت "تسليم يوليو" بنسبة 1.5% ،بعدما سجلت فى اليوم السابق مستوي 32.21$ للبرميل الأعلى منذ 14 نيسان/أبريل الماضي.

على صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فالخام الأمريكي مرتفعا حتى الآن بأكثر من 33% ، والخام الدولي بنسبة 15% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، استنادا على آمال تعافي الطلب العالمي.

بدأت العديد من الدول فى أسيا وأوروبا منها الهند وتايلاند وباكستان وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وفنلندا بالإضافة إلى الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا فى تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا ،بالسماح للبعض بالعودة لعملهم واستئناف العمل فى مواقع البناء وفتح أبواب الحدائق والمكتبات.

ومن شأن عودة الحياة إلى طبيعتها بعد فترة طويلة من العزل الصحي، مع إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية تدريجيا، أن تتحسن نسبيا مستويات الطلب العالمي على النفط.

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وكان الطلب قد انهار مؤخرا بأكثر من 30 مليون برميل يوميا بما يعادل 30% من الإمدادات العالمية ،بسبب حالة "الإغلاق الكبير" التي فرضت على الاقتصاد العالمي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

بدأ تحالف "أوبك بلس" رسميا فى تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج العالمي بنحو 9.7 مليون برميل على مدار شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو ، يقل الإجمالي إلى 7.7 مليون برميل بداية من تموز/يوليو حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر القادم، يقل الإجمالي مرة أخرى إلى 5.7 مليون برميل بداية من كانون الثاني/يناير 2021 حتى نيسان/أبريل 2022.

ومن المقرر أن تنفذ دول أخرى خارج هذا التحالف وعلى رأسهم الولايات المتحدة تخفيضات أخرى بنحو 10 مليون برميل يوميا ، ليصبح إجمالي اتفاق خفض الإنتاج العالمي حوالي 20 مليون برميل يوميا ، لكن حتى الآن لم تظهر تفاصيل حول الدول المشاركة ومقدار حصص التخفيضات المحددة لهم.

تتجه شركات النفط فى أمريكا الشمالية لخفض الإنتاج ، حيث من المرجح سحب إنتاج بحوالي 1.7 مليون برميل يوميا بنهاية حزيران/يونيو المقبل ، فى خطوة تأتي بأسرع من توقعات السوق ، فى ظل الخسائر الفادحة التي يتكبدها المنتجين بسبب الأسعار المنهارة.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.6 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى الأول من أيار/مايو، فى الزيادة الخامسة عشر أسبوعيا على التوالي ،أقل من توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 8.5 مليون برميل ،أقل من زيادة الأسبوع الأسبق 9 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية بحوالي 3.2 مليون برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،فى علامة استمرار التحسن فى مستويات الطلب المحلي فى البلاد.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 200 ألف برميل ، فى خامس انخفاض أسبوعي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 11.9 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 19 تموز/يوليو 2019.