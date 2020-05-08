شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يواصل التراجع قبيل بيانات الوظائف الشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين ، لكنه لا يزال بصدد تحقيق مكسب أسبوعي بفضل طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة ، والتي توضح مدي تفاقم الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 99.63 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.84 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.88 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 100.40 نقطة.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تراجع الطلب على العملة الأمريكية ، بعد تطورات إيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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بحث كبار مسؤولي التجارة فى واشنطن وبكين صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة ،و تم الاتفاق على تحسين الأجواء للمضي قدما فى التنفيذ.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ، لا يزال مؤشر الدولار الأمريكي مرتفعا بنسبة واحد بالمئة تقريبا ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل توالي التوقعات القاتمة عن الاقتصادات العالمية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة فى القطاعات الغير زراعية خلال نيسان/أبريل ، حيث من المتوقع أن يفقد أكبر اقتصاد فى العالم وظائف بوتيرة هي الأسوأ فى التاريخ بسبب جائحة فيروس كورونا.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي فقد الاقتصاد الأمريكي 22 مليون وظيفة جديدة خلال نيسان/أبريل بالمقارنة مع فقد 701 ألف وظيفة في آذار/مارس ،مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستوي قياسي عند 16% من مستوي 4.4% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.5% من ارتفاع بنسبة 0.4% الشهر السابق.