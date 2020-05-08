شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 3 أسابيع قبيل بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بصدد تحقيق مكسب أسبوعي ، بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،والتي توضح مدي تفاقم الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.6% إلى مستوي 15.56$ الأعلى منذ 16 نيسان/أبريل الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 15.32$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 15.21$.
أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 3.5% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ 24 آذار/مارس الماضي ، بفضل صعود واسع لمعظم أسعار المعادن النفيسة.
وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حققت أسعار الفضة حتى الآن ارتفاعا بأكثر من 4% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل عمليات شراء المعادن النفيسة كملاذات آمن ، فى ظل توالي التوقعات القاتمة عن كبرى الاقتصادات العالمية.
يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال نيسان/أبريل ، حيث من المتوقع أن يفقد أكبر اقتصاد فى العالم وظائف بوتيرة هي الأسوأ فى التاريخ بسبب جائحة فيروس كورونا.
تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي فقد الاقتصاد الأمريكي 22 مليون وظيفة جديدة خلال نيسان/أبريل بالمقارنة مع فقد 701 ألف وظيفة في آذار/مارس ،مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستوي قياسي عند 16% من مستوي 4.4% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.5% من ارتفاع بنسبة 0.4% الشهر السابق.
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