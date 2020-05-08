شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي بعد تطورات إيجابية عن المحادثات بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، وسط معنويات مرتفعة تسيطر على المستثمرين بمعظم أسواق المال العالمية ، بعد تطورات إيجابية عن المحادثات بين الولايات المتحدة والصين ، بالإضافة إلى توالي إجراءات تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة فيروس كورونا فى أوروبا.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.7% حتى الساعة 10:40 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.1% ، بعد بيانات إيجابية عن الصادرات الصينية ،ونتائج أعمال أفضل من التقديرات خلال الربع الأول.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، بفضل الأخبار الإيجابية عن المحادثات بين الولايات المتحدة والصين.

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بعد محادثات هاتفية يوم الجمعة ،اتفق كبار مسؤولي التجارة فى الولايات المتحدة والصين ، على تعزيز التعاون بين البلدين فى تنفيذ صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة ، وتحسين الأجواء للمضي قدما فى مفاوضات المرحلة الثانية.

أعلنت المزيد من دول الاتحاد الأوروبي تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 ، مع إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية تدريجيا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 1.0% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.1% ، فى ثالث مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بفضل صدور تقارير أرباح أفضل من التقديرات لكبرى الشركات الأمريكية.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.8% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 1.1% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 1.0% ، والأسواق في لندن مغلقة بسبب عطلة عيد العمال.