هل تعرضت قناة السويس لخسائر فادحة.. وتوقف العمل بالمشروعات القومية نتيجة أزمة كورونا؟.. الحكومة تجيب

كتب: ضياء السقا

نفي مجلس الوزراء ما تردد بشأن تعرض قناة السويس لخسائر فادحة نتيجة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الإعلامي للمجلس، في بيان الجمعة، أنه تواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعرض قناة السويس لخسائر فادحة نتيجة أزمة كورونا، مُوضحةً أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية، وقد ارتفعت حركة الملاحة بنسبة 9.6% خلال أبريل 2020 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي الحمولات الصافية للسفن المارة بالقناة بنسبة 3.6% خلال أبريل 2020 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

في سياق متصل، سجلت حركة الملاحة بقناة السويس خلال الثلث الأول من العام الجاري 2020 زيادة في أعداد السفن بنسبة 8.7%، بواقع 6563 سفينة، مقابل عبور 6038 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فضلاً عن زيادة في حمولات السفن العابرة للقناة خلال الثلث الأول من عام 2020، بنسبة 7.3%، بواقع 408.6 مليون طن، مقابل 380.9 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا من قبل كافة الإدارات التابعة للهيئة لحماية العاملين، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم بكافة منشآت الهيئة ومرافقها الخدمية، والتأكد من انتظام حركة عبور السيارات بأنفاق قناة السويس والكباري العائمة والمعديات، وكذلك تقديم الخدمات الطبية بكفاءة من قبل مستشفيات الهيئة ومراكزها الطبية.

وأهابت هيئة قناة السويس بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، وعدم الالتفات للأخبار المغلوطة، والتي تستهدف التأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا في الفترة الأخيرة، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس. (suezcanal.gov.eg).

Advertisements

حقيقة توقف العمل بالمشروعات القومية للتنمية بصعيد مصر

من ناحية أخرى، نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن توقف العمل بالمشروعات القومية لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بقنا وسوهاج ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بسبب فيروس كورونا.

وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف أي مشروع من المشروعات التي تشرف عليها بتنمية الصعيد، وأن الموقف التنفيذي لكافة المشروعات يسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة كافة العاملين بجميع مواقع المشروعات المختلفة.

وفيما يتعلق بمشروعات مبادرة «حياة كريمة» فهي تسير وفقاً لما هو مخطط لها، ولم تتأثر بالإجراءات الاحترازية، وسيتم تسليم المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة سلفاً، كما يبلغ عدد مشروعات الإدارة المحلية التي تنفذ من خلال دواوين عموم المحافظات نحو 356 مشروعاً، وتشمل (مشروعات الطرق- الإنارة العامة والكهرباء- النظافة والتجميل وصيانة البنية التحتية وتحسين البيئة- الطب البيطري والمجازر- الخدمات الشبابية)، حيث يبلغ متوسط نسبة التنفيذ الفنية في هذه المشروعات حوالي 65% حتى الآن، ليصل عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها إلى نحو 88 مشروعاً، على أن يتم الانتهاء منها بالكامل قبل 30 يونيو 2020.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.