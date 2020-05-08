شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السمك اليوم الجمعة 8-5-2020 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 8-5-2020، وذلك طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة، واستقر سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24 – 28 جنيهاً، وسعر كيلو البلطى "2" بين 19-23 جنيهاً، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيهاً، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

وسجل سعر كيلو القشر بياض عند 60-70 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 60 -70 جنيها، والبياض الأملس "خليجى " بين 25 – 35 جنيهاً، وتراوح سعر سمك القراميط والشيلان بين 10 – 20 جنيهاً، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-200 جنيهاً، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 70-76 جنيهاَ، والمكرونة الخليجى بين 25– 35 جنيهاً، والمكرونة المجمدة بين 15 – 25 جنيهاً، وموسى بين 60-70 جنيهاً للكيلو، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110- 160 جنيهاً.

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واستقر سعر سمك القرش بين 25 – 35 جنيهاً، وسمك الحدادى 10 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 130 جنيهاً، وسمك المرجان بين 25 – 35 جنيهاً، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيهاً، وتراوح سعر الدنيس 100 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-470 جنيها، كما استقر سعر البورى بين 35- 45 جنيها للكيلو، والمازليا بين 25 – 35 جنيهاً، وسمك الشعور 25 – 35 جنيهاً، والوقار 70 – 90 جنيهاً، وسمك القاروص 70 – 90 جنيهاً، واستقر سعر السردين 40-50 جنيه، وسجل سعر الباغة 10 جنيهات، والموزة بين 40-60 جنيه.