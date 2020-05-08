شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 500 مليون جنيه زيادة فى رأس مال بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك لمناقشة عددا من الموضوعات المدرجة علي جدول الاعمال حيث اطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع علي تقرير عن مؤشرات ميزانية البنك عن الربع الثالث من العام المالي 2019 /2020 والتي بلغت 20.7مليار جنيه خلال الفترة بزيادة قدرها 2.8مليار جنيه عن اجمالي ميزانية البنك في 30/6/2019 ، كما تم خلال الاجتماع الموافقة على زيادة رأس المال بمبلغ 500مليون جنيه ليصبح اجمالي رأس مال البنك 3 مليارات جنيه.

وقالت القباج، في تصريح صحفي اليوم،بإن البنك حقق إنجازات ملموسة خلال الفترة الحالية من خلال تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية فقد بلغ المنصرف في مجالات نشاط التكافل الاجتماعي للبنك مبلغ 774.2مليون جنيه لعدد1.4مليون مستفيد وذلك لدعم ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجا بمبلغ 60.5 مليون جنيه، وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 261.3 مليون جنيه، كما تم تمويل مشروعات تمليك وسائل الإنتاج بمبلغ 1.5مليون جنيه كما بلغت مصارف الزكاة بالبنك مبلغ 450.9 مليون جنيه .

ومن جانبه ، قال الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك ،إن زيادة رأس مال البنك يسمح له بالانطلاق في اتجاه تأدية رسالته الاجتماعية للكثير من الافراد من خلال زيادة منح القروض الاجتماعية بدون عائد وتقديم قروض انتاجية للمرأة المعيلة وتنشيط عمل لجان الزكاة التابعة للبنك وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الاغراض بتوظيف جزء من امواله لتقديم التمويلات للمواطنين بعائد بسيط وتشجيع الإدخار وقبول الودائع الإستثمارية .

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واكد على استمرار معدلات النمو الإيجابي لنتائج الأعمال حيث بلغ اجمالي المنصرف في النشاط المصرفي للبنك من التمويلات المختلفة التي يقدمها لعملائه اجمالي مبلغ 8.9مليار جنيه خلال الفترة تتضمن تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للعاطلين من الشباب وكذلك تمويلات تحسين مستوى المعيشة وتمويلات لتأثيث شقة الزوجية وتمويل عمليات شراء وسائل النقل المختلفة وتمويلات اسكان لفئة محدودي الدخل .

وأضاف فاروق، انه تم ايضا خلال الإجتماع استعراض الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذها البنك لمواجهة انعكاسات انتشار فيروس كورونا و ضمان استمرارية العمل والحماية من اي تداعيات محتملة كما تم اعتماد دليل عمل نشاط المساعدات بالبنك لضمان حوكمة المساعدات واعتماد دليل عمل قطاع التركات الشاغرة والعقارات .