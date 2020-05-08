شكرا لقرائتكم خبر عن صرف معونة الحكومة المصرية للعمالة اليومية عن طريق ڤودافون كاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎أعلنت شركة "فودافون مصر"، شبكة المحمول الأولي في مصر، عن تعاونها مع البنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدعم مبادرة البنك والحكومة المصرية لدعم العمالة اليومية وغير المنتظمة من المتأثرين بالأوضاع الحالية، وتمكينهم اقتصاديا، حيث تشارك فودافون في المرحلة الثانية من صرف المعونة المستحقة



‎وتقوم "فودافون" بصرف المعونة لأكثر من ٥٠٪؜ من اجمالي نصيب شركات المحمول التي تقدم خدمات المحافظ الإلكترونية في السوق المصرية وذلك لتمتع فودافون بالحصة السوقية الأكبر لسوق المحمول في مصر وايضا لخدمات تحويل الأموال عبر المحمول



‎هذا وقد تم بالفعل صرف؜ المستحقات للعمالة من فروع الشركة والصراف الالي، كما تقوم "فودافون" بإرسال رسائل للمستفيدين بالتوجه لصرف المنحة من أقرب فرع لهم

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‎وساعد علي نجاح عملية الصرف الخطوة انتشار منافذ "فودافون" علي مستوي الجمهورية ووجود اكثر من ١٨٠ الف منفذ وماكينات صرف الي في جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما أدى إلى تجنب الازدحام تماما والتكدس ومن ثم وقاية المواطنين من خطر انتشار العدوى وتيسير عمليات الصرف للمستفيدين من المنحة

‎وتأتي هذه الشراكة لتعكس الثقة في قدرة "فودافون مصر" على دعم التحول الرقمي للخدمات ومؤازرة الدولة خلال الأوضاع الحالية وتيسير حياة المواطنين، حيث أعلنت "فودافون" في وقت سابق ومنذ بداية أزمة "كورونا" إمكانية التسجيل لاستخدام المحفظة الإلكترونية من المنزل بالرقم القومي فقط، وذلك دعماً لمنظومة الدفع الرقمي في مصر بما يتماشى مع خطة الدولة والبنك المركزي للحد من التعامل النقدي وتحويل الخدمات إلى النمط الرقمي خلال الفترة الراهنة. كما تم رفع الحد الأقصى للمعاملات اليومية من 6 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه مصري، والمعاملات الشهرية التي تمت مضاعفتها لتصل إلى 100 ألف جنيه مصري، هذا بالإضافة إلى رفع حد تخزين الأموال على المحفظة ليصل إلى 50 ألف جنيه مصري. إلى جانب ذلك، تتيح "فودافون كاش" بالفعل تسديد الفواتير وسداد المستحقات الخدمية مثل المياه والكهرباء والغاز، وتسديد أية مصروفات تعليمية، هذا بالإضافة إلى اتاحة خدمات التبرعات للمؤسسات المختلفة والتسوق عبر الانترنت.