شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 8-5-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 8-5-2020، حيث ثبت سعر الريال عند 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك لأهلى المصرى.



فيما جاء سعر الريال فى عدد آخر من البنوك، كالتإلى: فيما جاء سعر الريال فى عدد آخر من البنوك، كالتإلى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.14 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.14 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.13 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم فى التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها فى عام 1741، هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة أمس الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.4% خاسرا 26.58 نقطة ليغلق عند مستوى 6628.53 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.16% خاسرا 153.85 نقطة ليغلق عند مستوى 6972.87 نقطة.