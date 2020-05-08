شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 8-5-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 8-5-2020 فى البنك الأهلى المصرى، 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو 16.89 جنيه للشراء، و 17.06 جنيه للبيع، أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 19.30 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع، ويعد البنك الأهلى المصرى، أقدم وأكبر بنك فى مصر، تأسس فى 25 يونيو 1898، ويمتلك أضخم شبكة فروع فى مصر.

وقاد البنك الأهلى المصرى بصفته المرتب الرئيسى ومسوق التمويل ووكيل التسهيل ووكيل الضمان، تحالفا مصرفيا مع بنك كريدى أجريكول مصر بصفته المرتب الرئيسى ومسوق التمويل وبنك الحسابات، وبمشاركة كل من بنك فيصل الإسلامى المصرى وبنك قناة السويس، لإتاحة قرض مشترك طويل الأجل بقيمة ثلاثين مليون يورو لصالح شركة ميدور للكهرباء (ميداليك).

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وقال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن التعاقد يأتى فى ضوء استراتيجيات البنوك المشاركة التى يتم انتهاجها لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات الطاقة بالعملات المحلية والاجنبية لما لها من أهمية فى دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصرى فى شتى المجالات، كما يأتى ترتيب ذلك القرض تأكيداً على نجاح البنك الأهلى المصرى ودوره الرائد فى المشاركة الفعالة فى تلك المشروعات ذات البعد القومى التى تسهم فى التنمية الاقتصادية وتأكيداً لدوره كواحد من البنوك الوطنية الرائدة فى السوق المصرفى المصري.

وأشار إلى قدرة البنوك المشاركة على ترتيب هذه النوعية من التمويلات ذات الطبيعة الخاصة وتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصرى ومنها قطاع الطاقة والذى يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، كما أشاد عكاشه بالمجهود المبذول والتعاون المثمر بين البنكين المشاركين والشركة وكذا بفريق العمل المحترف من العاملين فى القطاعات المعنية بالبنكين الذين كان لهم دورا فعالا فى توقيع هذا التمويل فى مختلف مراحله.