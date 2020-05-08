شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول باتصالات مصر يكشف طريقة التعامل مع الشكاوى ويرد على أسئلة tech7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حلقة جديدة من tech7 أكد الزميل تامر إمام أن التكنولوجيا خاصة فى زمن الكورونا أصبحت البطل والمحرك الرئيسى للجميع، فمن خلالها يتم الجميع عمله و يتواصل مع غيره بشكل سريع و مريح مما يجعلها شيئا حيويا جدا بحياتنا.

وعبر تقنية zoom استضاف الزميل تامر إمام، المهندس خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى لشركة اتصالات مصر، الذى أجاب عن عدة أسئلة تدور فى ذهن المواطنين، ومنها خدمات الاتصالات وخطة تحسين شبكتها.

وقال إنه بالفعل تم تقوية معظم الشبكات لان الطاقة الاستيعابية والمستخدمة للمواطنين زادت مؤخرا، وأن الاستثمار الحقيقى أصبح فى شبكات المحمول التى تدعم الجيل الرابع.

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وأن شركة الاتصالات تضع دائما نصب عينيها جميع العملاء بمختلف أعمارهم ولذا فدائما نركز على ان نظل دائما أقوى شبكة فى مصر.