شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 08-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي فوق حاجز 0.6500، وقد يشهد السعر بعض التذبذب الجانبي إلى أن يتمكّن من التخلص من العزم السلبي ومن ثم استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 0.6685 كهدف رئيسي تالي. بالمقابل، نذكّر بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 0.6407. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6430 والمقاومة 0.6600 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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