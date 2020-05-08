شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 08-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر عقود خام برنت حول مستوى 29.80، وننتظر تداولات سلبية بتأثير تشكّل قمم منخفضة تظهر بالصورة، تدعمها سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 27.90، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو 26.00.

بالمقابل، نشير إلى أن الفشل بالتماسك دون 29.80 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف مناطق 32.20 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.50 والمقاومة 31.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط