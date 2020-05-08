شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 08-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات إيجابية هذا الصباح لكنه يعود للانخفاض والتحرك عند المتوسط المتحرك 50، حيث يحافظ على ثباته دون الدعم المكسور للقناة الصاعدة، بينما يقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارات سلبية الآن، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف اختبار مستوى 22.00 بشكل رئيسي.
نشير إلى أن الانخفاض المتوقع مؤقت، بانتظار استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع الانتباه إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 19.05 كمحطة سلبية تالية، بينما يمثل اختراق 24.95 مفتاح استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد للتوجه إلى 26.82 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.00 والمقاومة 26.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
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