شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 08-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية جديدة الآن ليزحف تدريجياً نحو هدفنا المنتظر عند 16.00، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب ثبات الإغلاق اليومي فوق مستوى 15.08.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.10 والمقاومة 15.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد