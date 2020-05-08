شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 08-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليقترب من مستوى 1725.00، بانتظار اختراق هذا المستوى لتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد، حيث تتواجد أهدافنا الرئيسية عند 1747.43 وتمتد إلى 1785.00 بعد اختراق المستوى السابق.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً وفعالاً بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1678.45.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1690.00 والمقاومة 1745.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد