شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 08-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرّك زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار فوق مقاومة القناة اللحظية الهابطة، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي أمام السعر، بينما يدخل مؤشر ستوكاستيك مستويات التشبع في الشراء.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه عند 1.2304 وتمتد إلى 1.2093 بعد تجاوز المستوى السابق، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.2420 سيدفع السعر لزيارة مستوى 1.2515 قبل تحديد مصير وجهة السعر التالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2250 والمقاومة 1.2500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط