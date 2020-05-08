شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 08-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار محاولة لاختراق مستوى 1.0840 لكنه يعود للاستقرار دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً حتى الآن، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، إلى جانب الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو مستويات 1.0700 ثم 1.0640 كمحطات رئيسية تالية.

نذكّر بأن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون مستويات 1.0840 و1.0860، مع الانتباه إلى أهمية الحذر من التداولات اليوم، حيث تنتظر الأسواق بيانات البطالة والتوظيف عن الاقتصاد الأمريكي، والتي من المتوقّع أن تظهر نتائج سلبية قوية، مما قد يسبب تداولات مختلطة وحادة لدى أزواج العملات الرئيسية والسلع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0700 والمقاومة 1.0950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط