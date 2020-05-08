شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 08-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم هيوليت باكرد (HPQ) في آخر جلساته، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف البعض من تشبعه البيعي بها، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 1.98% بما يعادل 0.29 نقطة ليستقر على سعر 14.95 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم القريب 14.38 استعداداً لكسره. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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